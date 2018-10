Schandaal binnen Zweedse Academie overschaduwt uitreiken Nobelprijzen

De twee wetenschappers hebben een mijlpaal bereikt in de strijd tegen kanker, zo is door de Nobeljury van de Zweedse Academie in Stockholm bekendgemaakt. Ze hebben therapieën ontwikkeld waarmee kanker via het immuunsysteem beter kan worden behandeld.



De prijs omvat een geldbedrag van omgerekend 870.000 euro. Sinds 1901 hebben 214 mensen deze Nobelprijs gehad. De Nobelprijzen worden nu een week lang toegekend. Komende maandag kent de Zweedse centrale bank als laatste de Nobelprijs voor Economie toe.



Vrijdag wordt bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Uitzondering is de Nobelprijs voor de Literatuur die dit jaar wegvalt door een schandaal in de jury. Ter compensatie worden er in 2019 twee literatuurprijzen uitgeloofd.