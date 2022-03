Schattige koala is niet echt een licht van de schepping

Analyse Poetin sprak deze keer ook dreigend richting Russen: ‘Steun zal hoe dan ook afbrokke­len’

In een snoeiharde speech uitte president Poetin dreigende taal naar zijn eigen bevolking. Hij waarschuwt pro-westerse Russen met zuiveringsacties. Zien we hier een kat in het nauw?

18 maart