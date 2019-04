Scheikundedocent Japan leert studenten partydrugs maken

Volgens de universiteit gaf Iwamura tussen 2011 en 2013 zijn assistent en zeker elf leerlingen de opdracht de hallucinerende stof mdma - ook bekend als xtc - te maken en ook nog de zogenoemde designerdrug 5F-QUPIC. Formeel is dat in Japan tijdens scheikundelessen toegestaan, maar dan alleen als de docent een academische vergunning heeft om de stoffen voor wetenschappelijke doeleinden samen te stellen en te testen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de leraar die vergunning niet had en dus, al dan niet bewust, illegaal handelde. Vervolgens ging hij in 2016 en 2017 weer met studenten aan de slag om in klassikaal verband peppillen te maken.

Japanse media vergelijken Tatsunori Iwamura met chemiedocent Walter White uit de hitserie Breaking Bad. Die raakte van het rechte pad af door tussen de lessen door een handeltje in crystal meth te beginnen. De professor heeft inmiddels bekend de drugs te hebben gemaakt. Volgens Iwamura had hij zeker niet het doel mdma te maken voor eigen gebruik of verkoop. ,,Ik wilde het mijn studenten alleen maar leren en dacht dat het met mijn papieren ook mocht. Anders had ik het natuurlijk nooit gedaan.”

De Japan Times meldt dat Iwamura's assistent dacht dat de professor een vergunning had om de middelen te maken. De betrokken studenten hebben verklaard dat ze niet wisten dat ze illegaal handelden. Desondanks zijn vier leerlingen, de assistent en de professor door de politie aangehouden. Ze moeten zich binnenkort bij een rechter verantwoorden. De universiteit heeft de betrokkenen voor onbepaalde tijd geschorst. De universiteit heeft in een officiële verklaring excuses aangeboden aan alle studenten en hun ouders. ,,Dit had nooit mogen gebeuren”, aldus Tatsuya Mizogami: hoofd van de universiteit.