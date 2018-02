Schietende oud-leerling Florida zou tikkende tijdbom zijn geweest

Nikolas Cruz was eerder van school in de Amerikaanse staat Florida gestuurd. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er toen al problemen waren met de jongen, zo meldt The Miami Herald. ,,We kregen vorig jaar al te horen dat hij geen toestemming had om de campus te betreden met een rugzak”, aldus wiskundeleraar Jim Gard. ,,Er waren vorig jaar problemen waarbij hij leerlingen bedreigde en ik denk dat hem gevraagd werd om de campus te verlaten.”



De politiecommandant laat woensdag weten dat onderzoekers de sociale media van de vermoede schutter doorpluizen en dat wat ze vinden ‘zeer verontrustend’ is. Woensdag droeg Cruz zelf een gasmasker en liet hij een bommetje in de school afgaan. Daardoor ging het rookalarm af en kwamen de leerlingen naar buiten die zo een makkelijk slachtoffer werden. Ze waren in de war, want eerder die dag was er al een brandoefening geweest op school. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zowel kinderen als volwassenen.