Schietincident na echtelijke ruzie in bar Californië: vier doden, zes gewonden

Motorpro­bleem veroorzaak­te crash Luna-25; Rusland gaat gewoon door met maanpro­gram­ma

De crash van het Russische maanvaartuig Luna-25, zaterdag op de maan, was te wijten aan een fout met de motor. Die had 84 seconden moeten branden zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen maar brandde 127 seconden, meldt het staatsruimtevaartbedrijf Roskosmos.