Schietpartij bij Checkpoint Charlie lijkt loos alarm

Update/video Kerkgan­gers schieten schutter dood, chaos op YouTube uitgezon­den

10:18 Bij een schietpartij in een kerk in de Amerikaanse plaats White Settlement (Texas) zijn zondag zeker twee doden gevallen. Eén van de doden is de schutter die vanuit het niets op de kerkgangers begon te schieten. Een gewonde is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, aldus lokale media. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend.