Schietpartij bij hoofdkantoor NSA in Maryland

Juncker: Meer geld en één Europese baas

15:46 Europa moet meer geld krijgen en één baas in plaats van twee. Met die twee voorstellen gaf commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanmiddag de aftrap voor twee grote Europese discussies: één over de eigen organisatie (volgende week) en één over de volgende meerjarenbegroting (2021/2027, in mei).