Schietpartij bij moskee in Frankrijk: schutter zou oud-politicus Front National zijn

Chauffeur van hor­rortruck Essex voor het eerst voor rechter

14:25 De 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson, die vorige week werd opgepakt nadat in het Britse Grays de lichamen van 39 mensen in een koelcontainer werden gevonden, is vandaag voorgeleid via een videoverbinding. Robinson wordt aangeklaagd voor doodslag. Ook wordt hij verdacht van mensensmokkel, hulp bij illegale immigratie en witwassen.