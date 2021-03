Schietstoel per ongeluk geactiveerd: 3 doden op Russische militaire basis

Hoogge­rechts­hof VS buigt zich over straf aanslagple­ger Boston: executie of toch niet?

2:45 Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich buigen over de vernietiging van de doodstraf van de pleger van de aanslag op de marathon van Boston in 2013, Dzhokhar Tsarnaev. Deze 27-jarige uit Kirgizië afkomstige Amerikaan werd in juni 2015 ter dood veroordeeld, maar een federaal beroepshof in Boston bepaalde vorig jaar juli dat er een nieuwe rechtszaak moet komen om te bepalen wat voor straf Tsarnaev krijgt. De jury zou niet onpartijdig zijn geweest.