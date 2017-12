Schitterende medaille van George Washington laat geschiedenis herleven

De prijzige borstversiering, officieel The Diamond Eagle geheten, hoort bij het ambt van president-generaal van de Society of Cincinnati. Die club werd aan het eind van de Amerikaanse Revolutie (1765 - 1783) opgericht om de herinnering aan de volksopstand tegen de Britse overheersing levend te houden.



Het schitterende sieraad dat ontworpen werd door Pierre L'Enfant, een militair ingenieur en hoofdarchitect van hoofdstad Washington D.C., werd Washington opgespeld door officieren van de Franse marine. Het kleinood is vervaardigd uit goud en zilver en werd ingelegd met bijna 200 diamanten, smaragden en robijnen.



De medaille wordt sinds de oprichting van de sociëteit overgedragen van voorzitter op voorzitter. Wie het glimmende historische kunstwerkje wil zien, zal een vliegtuigstoel moeten boeken. De Diamanten Adelaar wordt tot 3 maart 2018 tentoongesteld in het Amerikaanse Revolutie Museum van Philadelphia in de staat Pennsylvania.