Schokkend: vrijspraak voor agent na doodschieten van ongewapende man

Man vermoordt Japanse priesteres met samurai-zwaard

8 december In de Japanse hoofdstad Tokio heeft een man zijn zus vermoord met een samurai-zwaard. Het slachtoffer was de priesteres van een tempel van het shintoïsme, de inheemse religie van Japan. Naar verluidt kon de broer van de priesteres het niet verkroppen dat niet hij maar zij de tempel had geërfd van hun vader.