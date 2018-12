Schokkende beelden: Animal Rights filmt mishandeling van kalveren in Vlaams slachthuis

De kalveren worden geschopt en met geweld aan hun oren en staart getrokken. Op de beelden is te zien hoe kalveren routinematig worden bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en krijgen zelfs de veedrijver wanneer ze onmogelijk vooruit kunnen.

Daarnaast worden dieren met drijfstokken op de kop geslagen en in de anus gepord. ,,Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen’’, aldus campagnecoördinator Els van Campenhout.

Animal Rights klaagt de mishandeling aan van onwillige runderen met een penschiettoestel, dat wordt gebruikt om de dieren te ‘bedwelmen’. voordat ze worden geslacht. ,,Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren in eerste instantie alleen verwond worden. Omdat ze niet voldoende worden bedwelmd, is herhaald schieten noodzakelijk’’, schrijft de organisatie in een persbericht. ,,Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen’’, vindt Susan Hartland, directeur van Animal Rights.

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens Animal Rights een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende twee dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1700 kalveren per week. ,,De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch al ophoudt te bestaan, onmiddellijk sluiten’’, vindt van Campenhout.

De dierenrechtenorganisatie hoopt mensen aan te moedigen om te kiezen voor een plantaardig dieet waarvoor geen enkel dier hoeft te lijden en op een gruwelijke manier sterft.