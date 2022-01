Scholen, sportwedstrijden en de koninklijke familie: iedereen distantieert zich van Prins Andrew

In aanloop naar de rechtszaak tegen Andrew later dit jaar, distantiëren organisaties zich van de in opspraak geraakte prins. Onder meer scholen en sportwedstrijden vernoemd naar Andrew veranderen hun naam.

Afgelopen week besloot de Prince Andrew High School in het Canadese Dartmouth dat het tijd is om van naam te veranderen. Lokale inwoners mogen suggesties doen voor een nieuw naam voor de middelbare school. ‘We willen een positieve en ondersteunende schoolgemeenschap zijn met een naam die daarbij past’, zo laat de schooldirecteur weten.

De Canadese school werd vernoemd naar de Britse prins in 1960, het geboortejaar van Andrew. Het is in Canada niet ongebruikelijk dat scholen en andere gebouwen naar een Britse royal vernoemd worden, omdat koningin Elizabeth staatshoofd is van Canada.

De Prince Andrew High School is niet de enige organisatie die onlangs tot een rebranding is overgegaan. Eerder deze week besloot de paardenracebaan in het Britse York een nieuwe naam te zoeken voor een prestigieuze renwedstrijd die vernoemd is naar de Duke of York (Hertog van York), de titel van Andrew. Ook Britse pubs die Duke of York heten worstelen met hun naam, zo laten kroegbazen in de Britse media weten.

Hertog van York is een van de weinige titels die Andrew nog heeft. Zijn moeder, de Queen, pakte hem vorige week al zijn militaire eretitels af. Ook mag Andrew zijn aanspreektitel Koninklijke Hoogheid niet meer gebruiken.

De officiële sociale mediakanalen van Andrew werden afgelopen week offline gehaald. Onder meer het Twitteraccount TheDukeOfYork is verwijderd. Ook de persoonlijke pagina van Andrew op de officiële website van de koninklijke familie is aangepast. Daar is nu enkel een verklaring te vinden over de titels die Andrew is kwijtgeraakt.

De familie probeert zich verder van de prins te distantiëren nadat de Amerikaanse rechter heeft besloten dat de aangespannen rechtszaak tegen Andrew doorgang mag vinden. Andrew wordt door Virginia Giuffre ervan beschuldigd dat hij haar dwong tot seks. Dit zou gebeurd zijn terwijl ze nog minderjarig was.

Giuffre en Andrew zouden met elkaar in contact zijn gekomen via Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Maxwell werd eind vorig jaar door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor haar man Epstein, die de meisjes dwong tot seks. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel.

Andrew ontkent alle aantijgingen en zegt zich niet te kunnen herinneren Giuffre ooit ontmoet te hebben. Er bestaat echter een foto bestaat waar ze beiden op staan.

