Scholen voor Afghaanse meisjes weer gesloten net na heropening

Volgens de Taliban zou er een nieuw schooluniform ontworpen moeten worden waardoor de meisjes zich volgens de islamitische wet goed kunnen kleden. Totdat deze er is, moeten de meisjes toch nog thuis blijven. Het is niet duidelijk hoe het uniform er precies uit moet zien, en wanneer deze klaar is.

De Taliban kwamen afgelopen augustus aan de macht in Afghanistan. Toen waren de scholen gesloten wegens de coronapandemie, maar toen het onderwijs in het land twee maanden later weer opende mochten alleen jongens en jongere meisjes weer naar school. Vandaag zouden oudere meisjes ook weer naar school kunnen, maar daar kwamen de Taliban uiteindelijk dus op terug.

De internationale gemeenschap maakt zich zorgen dat meisjes - net als bij de vorige moslimextremistische machtsovername in Afghanistan tussen 1996 en 2001 - onder het bewind van de Taliban het toegang tot het onderwijs volledig wordt ontzegd. Het recht op onderwijs is niet-onderhandelbaar, aldus de internationale gemeenschap in gesprekken over hulp en erkenning van het fundamentalistische islamitische regime.

Er zou een nieuw schooluniform voor Afghaanse meisjes moeten worden ontworpen, aldus de Taliban.

