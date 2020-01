School ontslaat leerkracht (23) al na half jaar voor aanranden 4-jarige kleuter

De Belgische politie sloeg de leerkracht afgelopen vrijdag in de boeien. Dat gebeurde op de school waar de twintiger lesgeeft. ,,Op verdenking van aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige”, bevestigt een woordvoerder. Een dag voor zijn arrestatie waren de ouders van het slachtoffertje, de collega en haar man, naar de politie gestapt om een klacht in te dienen. Volgens de kleuter moest zij na zijn les nablijven om te helpen met opruimen, maar had ze toen de twee alleen waren enkele handelingen moeten uitvoeren.

Gedeeltelijke bekentenissen

Na een verblijf van twee dagen in de gevangenis, verscheen de twintiger deze week voor de raadkamer in Mechelen waar hij een gedeeltelijke bekentenis aflegde, zo melden bronnen aan deze site. Zijn advocaat Bart Vanmarcke wilde na afloop niet in detail treden en wacht het onderzoek af.

Behandeling

Wel liet de advocaat weten dat er om vrijlating onder elektronisch toezicht (enkelband, red.) was gevraagd. ,,De gevangenis is niet de ideale plaats voor iemand die dergelijke misdrijven zou hebben gepleegd”, klonk het bij de strafpleiter. De arrestatie en het verblijf in de gevangenis valt de 23-jarige zwaar, zegt de advocaat. ,,Hij zit er aan de ene kant over in dat hij allerlei mensen teleurgesteld heeft, anderzijds is hij ook opgelucht dat er verschillende zaken op tafel zijn gegooid en hij in alle openheid aan zichzelf kan gaan werken.”

Toch besloot de voorzitter van de raadkamer de enkelband niet toe te staan.