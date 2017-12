School verbiedt mutsen en capuchons ondanks vrieskou

Dat schrijft de nieuwssite La Dernière Heure. De reglementen van de vlakbij Brussel gelegen school zijn zonneklaar: rondom de school en tijdens schoolactiviteiten is alle kleding met een religieuze, politieke, filosofische of nationale insteek verboden. Daarnaast mogen leerlingen nooit hoofddeksels dragen. ,,Wanneer een leerkracht ons met een kap ziet, vragen ze ons onmiddellijk om die terug naar beneden te doen'', zegt een leerling. ,,Zelfs wanneer het heel koud is.''



Leerlingen van de school kunnen punten verdienen als ze zich goed gedragen. Maar wie twee keer met een muts op wordt betrapt, krijgt volgens een leerling aftrek. Een verontwaardigde ouder kon haar oren niet geloven en stapte naar de directie. Die gaf volgens haar geen gehoor. Enkele dagen later kreeg de moeder toch bevestiging: het verbod bestaat inderdaad. Volgens de school is het nodig, omdat sommige meisjes een sjaal zouden gebruiken om alsnog een soort hoofddoek te kunnen dragen.



De boze moeder heeft het koele verbod inmiddels aangekaart bij een lokale bestuurder, die beloofde dat er snel verandering komt. Daar is de moeder blij mee. ,,Al heb ik ook gevraagd dat de school een officiële nota rondstuurt met verontschuldigingen aan de leerlingen'', zegt ze. ,,Én de belofte dat de afgetrokken punten voor goed gedrag gecorrigeerd worden.''