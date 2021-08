Schooljaar VS nauwelijks van start of er is alweer een leerling doodgeschoten

Pistool van vader verdwenen

De politie vernam later dat de vader van de verdachte vlak voor de schietpartij had ontdekt dat zijn pistool was verdwenen. Hij was naar de school gesneld waar hij zijn zoon in de handboeien aantrof. Volgens de getuige was de verdachte in het verleden altijd een aardige jongen geweest, maar gedroeg hij zich dit nieuwe schooljaar alsof hij een bendelid was en pestte hij andere kinderen.