Schoonvader van Pippa Middleton verdacht van verkrachting tiener

Van de tribune geplukte boekhouder (36) beleeft spectaculair NHL-debuut

19:37 Toen Scott Foster donderdag opstond, dacht hij dat hij een dagje ging werken en 's avonds een potje ijshockey zou kijken. Een half etmaal later had de 36-jarige boekhouder uit Chicago zijn debuut gemaakt in ijshockeywalhalla NHL. Als klap op de vuurpijl werd hij voor zijn vlekkeloze optreden in het doel van de Chicago Blackhawks beloond met de titel man van de wedstrijd.