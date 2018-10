'Schoten gelost bij gijzeling in apotheek van station Keulen'

De gijzeling in de Duitse domstad begon iets voor 13.00 uur. De politie zei aanvankelijk dat om een gegijzelde vrouw ging, maar het lijkt om meer mensen te gaan. De politie heeft inmiddels contact met de gijzelnemer, laat woordvoerder Christoph Schulte weten. ,,We proberen vast te stellen wat hij wil en of hij gewapend is''.



De politie is direct begonnen met het ontruimen van het station en heeft delen van het gebouw afgesloten. Via luidsprekers werd het publiek verzocht het stationsgebouw te verlaten. Ook de achter het station gelegen Breslauer Platz is afgesloten. Er staan ambulances en zwaarbewapende agenten.



De Duitse spoorwegen hebben een aantal sporen buiten gebruik gesteld en treinen richting Keulen geannuleerd. Reizigers wordt aangeraden het gebied te vermijden. Hoewel lokale media meldden dat er schoten zijn gelost in het station kan de politie dat niet bevestigen. Gevraagd wordt om geen geruchten te verspreiden.