Schots parlement wil opnieuw referendum over onafhankelijkheid

Bezorgde fans eisen vrijlating beroemde Iraanse rapper: ‘Zijn leven is in gevaar’

11:53 Rapper Amir Tataloo, een van de populairste Iraniërs op sociale media en uitgesproken criticus van het regime in Teheran, is gisteren in Turkije opgepakt vlak voordat hij naar Engeland wilde vertrekken voor een concert. De controversiële artiest leeft al lange tijd op gespannen voet met Iran en dreigt aan zijn geboorteland uitgeleverd te worden. Een petitie voor zijn vrijlating is al ruim 200.000 keer ondertekend. ,,Amir is geen crimineel.”