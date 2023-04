Schotse Proclaimers uit muzieklijst kroning Charles, om opvattingen tegen koningshuis

Anti-koningshuis-demonstrant

De demonstrant werd daarna direct gearresteerd en aangeklaagd voor schending van de openbare orde, hoewel die aanklacht niet veel later weer door het OM werd ingetrokken. The Proclaimers-zanger Charlie Reid zei over dit incident tegen online nieuwsmedium The National: ‘Ik dacht dat die man voor mij sprak, en hij spreekt voor heel veel andere mensen. Niet alleen in Schotland, maar overal in het Verenigd Koninkrijk’.



De Britse regering zag hierdoor aanleiding om de band van de speciale kroningsmuzieklijst te schrappen die te beluisteren is op Spotify en die is opgesteld door het ministerie van Cultuur om artiesten uit het Verenigd Koninkrijk en Gemenebest te vieren in aanloop naar de aanstaande kroning van Charles.