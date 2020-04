Schrijver Giordano zit al sinds eind februari in quarantaine: ‘Ik huiver over wat ik zie’

Zijn stem klinkt timide. De onrust zit in zijn hele lijf, ook in zijn stem. Paolo Giordano (37) is moe, aangeslagen. Het leven in quarantaine, in zijn woning in Rome, ‘vraagt veel geduld’. ,,Eenzaam ben ik niet. Daar zorgen mijn vrouw en mijn twee jongens wel voor, maar we hebben ons levensritme flink moeten aanpassen. Wij mensen hebben allemaal die onbedwingbare behoefte om met anderen te zijn. Bovendien mis ik de natuur, het buitenleven. De lente, de primavera, klopt op de deur’’, zegt de natuurkundige die in 2008 de literaire wereld verbaasde met zijn bestseller La solitudine dei numeri primi (in het Nederlands vertaald als De eenzaamheid van de priemgetallen).