‘Schutter (16) school Californië plande zijn aanval: Hij telde zijn kogels’

De schutter had vijf jongeren geraakt en daarna zichzelf door zijn hoofd geschoten. De politie gelooft niet dat de slachtoffers op een bepaalde manier met de jongen in relatie stonden, behalve dat zij medeleerlingen zijn. De 15-jarige Gracie Muehlberger kwam om het leven, net als een 14-jarige jongen wiens naam niet bekend is gemaakt.



Twee meisjes (van 14 en 15 jaar) werden in de buikstreek geraakt. Zijn zijn geopereerd in een ziekenhuis en maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Een 14-jarige jongen is behandeld in een ziekenhuis en mocht daarna gelijk naar huis.