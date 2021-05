Schutter die bloedbad aanrichtte op verjaardagsfeestje in VS was boos op zijn vriendin

VideoDe man die afgelopen weekend vijf mensen en zijn vriendin doodschoot op een feestje in Colorado Springs, was boos dat hij niet uitgenodigd was. Dat maakte de lokale politie dinsdag bekend na onderzoek. Na de gruwelijke misdaad beroofde dader Teodoro Macias (28) zichzelf van het leven.

Tijdens de coronapandemie waren ze zo goed als verdwenen, maar nu is er weer een heropleving van massaschietpartijen in de Verenigde Staten. Met als laatste feit: een dodelijk verjaardagsfeestje in Colorado Springs dit weekend. Al kort na het drama liet de politiechef weten dat agenten ‘geschokt zijn door de afgrijselijke gebeurtenis’.

Lees ook Meerdere doden bij schietpartij op Amerikaans verjaardagsfeestje

De schutter, Teodoro Macias (28), arriveerde even na middernacht op het verjaardagsfeestje, georganiseerd door de familie van zijn vriendin. Zij is geïdentificeerd als de 28-jarige Sandra Ibarra-Perez. Hij schoot ook vijf andere aanwezige gasten dood. Volgens de politie had Macias gedragsproblemen.

Volledig scherm Verdrietige nabestaanden bij de plaats delict in Colorado Springs. © AP

Motief

Op een persconferentie maakte politiechef Vince Niski bekend dat de twee ongeveer een jaar een relatie hadden. De liefdesrelatie zou omgeven zijn met ruzies, omdat Macias het leven van zijn vriendin wilde bepalen. ,,Deze verschrikkelijke daad komt dan ook voort uit huiselijk geweld”, aldus Niski. Een week eerder zou er al ‘een soort conflict’ zijn geweest tussen haar familie en Macias.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Foto's van de slachtoffers die op Moederdag overleden bij de schietpartij in Colorado Springs. © AP

Daarnaast, vulde Niski aan, kon Macias het niet verkroppen dat hij niet op het feestje van afgelopen weekend was uitgenodigd. Het dreef hem ertoe om met een wapen te schieten op de tien aanwezige volwassenen. De aanwezige kinderen (2, 5 en 11 jaar) bleven buiten schot. ,,Maar zij hebben de massamoord zien gebeuren”, zegt een rechercheur tegen Amerikaanse media.

Weeskinderen

,,De tragische gevolgen van deze uiting van woede zijn niet te overzien”, zegt burgemeester John Suthers van Colorado Springs. ,,Kinderen zijn nu weeskinderen geworden.” De dodelijke slachtoffers variëren in leeftijd van 21 tot 52 jaar.

,,In onze staat (Colorado, red.) hebben we binnenlands terrorisme gehad waarbij veel mensen zijn overleden”, vertelt Suthers. ,,Zo hadden we een willekeurige aanval in een supermarkt. Maar laten we ook niet vergeten hoe dodelijk huiselijk geweld kan aflopen.”

Massaschietpartijen en haatmisdrijven

Met de verwijzing naar de supermarkt doelt Suthers op een vestiging in Boulder. Er vielen tien doden toen een man daar in maart om zich heen schoot. Nog geen week eerder was er een massaschietpartij in Atlanta (Georgia). Toen vermoordde de witte dader acht mensen, onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst. Naast die zes moorden wordt hij nu ook vervolgd voor haatmisdrijven, zo maakte justitie gisteren bekend.

De schutter ontkende dat hij uit racisme handelde. Hij zei dat hij problemen had met een seksverslaving en dat hij zijn ‘verleidingen’ wilde ‘uitschakelen’.

Volledig scherm Een gedenkplaats voor de slachtoffers van de schietpartij. © AP