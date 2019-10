‘Schutter Halle bekent daad en extreemrechts, antisemitisch motief’

Billiet schoot afgelopen woensdag in het rond in Halle. Hij doodde twee mensen bij een synagoge. De slachtoffers waren een 40-jarige vrouw uit Halle en een 20-jarige man uit Merseburg. De schutter wilde kennelijk veel meer slachtoffers maken. In een vooraf op internet geplaatst manifest, onderschept door een Amerikaans bedrijf dat online extremisten volgt, schreef de vermeende schutter dat hij zoveel mogelijk ‘anti-blanken’ wil doden, ‘bij voorkeur Joden’. Toen het niet lukte om de synagoge binnen te komen - Billiet vuurde meerdere keren tevergeefs op de toegangsdeur - schoot hij een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood.

Zelfgemaakte wapens

Door een defect aan minstens een van zijn vuurwapens zijn meer slachtoffers uitgebleven. De vuurwapens maakte Billiet - die eerder ook in dienst was van het Duitse leger - voor een groot deel met behulp van een 3D-printer. Een huiszoeking in de woning waar de twintiger woonde met zijn moeder en in een werkruimte, leverde volgens justitie een ,,grote hoeveelheid’’ wapens op. ,,Ogenschijnlijk allemaal zelfgemaakt’’, aldus procureur-generaal Peter Frank van het federale parket gisteren.



De schutter werd woensdag uiteindelijk gearresteerd in een taxi in Wiedersdorf, vlakbij snelweg A9 Berlijn-München. Daarbij werd geschoten en raakte hij gewond aan zijn hals. Hij moest worden geopereerd aan die wond. Gisteren werd hij overgevlogen naar Karlsruhe om daar voor de onderzoeksrechter te verschijnen.