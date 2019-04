Schutters richten bloedbad aan op Mexicaans familiefeest: 13 doden

De schutters zouden het volgens de autoriteiten hebben gemunt op de eigenaar van de bar. Niet duidelijk is of hij tot de slachtoffers behoort. Zeven mannen, vijf vrouwen en een kind kwamen in de kogelregen om het leven. De aanslag is een van de zwaarste sinds het aantreden van president Andres Manuel Lopez Obrador.



Obrador beloofde in de verkiezingsstrijd het aantal geweldsincidenten in Mexico te verminderen, maar het aantal moorden blijft onverminderd hoog. Sinds 2006 zijn meer dan 200.000 mensen omgekomen in gevechten tussen drugsbendes onderling en met de politie.



Minatitlán ligt in de olierijke provincie Veracruz aan de Golf van Mexico en wordt al jaren geplaagd door bendeoorlogen en corruptie. Het motief voor deze moordpartij is nog niet duidelijk, zo verklaart een overheidswoordvoerder. Er wordt jacht gemaakt op de schutters.