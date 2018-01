Seks in ruil voor gunsten: Celstraf voor blinde oud-baas van Belgische bajes

Een Belgische rechter heeft de voormalige directeur van de gevangenis in Wortel veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De blinde Jef B., die inmiddels met pensioen is, werd schuldig bevonden aan aanrandingen met geweld. B. liet zich door gedetineerden plezieren in ruil voor privileges.

B. was voor hij aantrad bij de gevangenis in Wortel directeur bij een penitentiaire instelling in Hoogstraten. Ook daar kwam hij in opspraak, maar de klachten daar werden geseponeerd. De aangiften van gedetineerden in de Wortelse gevangenis dateren al van 2013 en veroorzaakten een schandaal. In juni vorig jaar kwam het tot een zaak. B. heeft altijd ontkend.



Vrouwen van gevangenen

In 2013 trad de vrouw van een gevangene naar voren die vertelde door B. te zijn opgebeld met oneerbare voorstellen. De blinde bajesbaas ondervroeg haar over haar uiterlijk en drong aan op een afspraak. In ruil voor seks zou haar partner in de gevangenis worden ontzien, meldde VTM Nieuws destijds. De vrouw zou de avances van B. hebben opgenomen en naar de politie zijn gestapt.

Volgens advocaat Jef Vermassen zouden gedetineerden en bewakers hebben samengesmeed tegen de man. ‘Een groot complot’, noemde B’s raadsman de aanklachten. Het zou de gevangen om een schadevergoeding te doen zijn. ,,Als directeur moest hij sancties nemen of bepaalde dingen weigeren. Dat maakte hem niet sympathiek'', zei de Vermassen eerder.



Visuele beperking