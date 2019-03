Senaat stemt voor opheffen noodtoestand van Trump

Het is de eerste keer dat het Congres het uitroepen van de noodtoestand door een president terugdraait, bericht The New York Times. Trump kan zijn veto nog uitspreken over dat besluit en is dat naar eigen zeggen ook van plan. Direct na de stemming van de senaat stuurde de president een tweet met enkel de tekst ‘VETO!’ de wereld in. Om dat veto op te heffen, is er in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig. De kans dat die behaald wordt is klein.