Senaat VS wil maandag stemmen over omstreden kandidaat-opperrechter

Christine Blasey Ford, een 51-jarige professor psychologie, beschuldigt Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-feest op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden. Ze vertelde haar verhaal vorige week in The Washington Post .

Zowel Kavanaugh als Ford liet deze week weten een getuigenis te willen afleggen voor de Senaat. Ford had daarvoor wel enkele voorwaarden geformuleerd, zoals het oproepen van extra getuigen. Ook had ze gevraagd dat de FBI eerst onderzoek zou doen naar Kavanaugh alvorens te getuigen, maar de Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren. Ook haar andere eis alleen te worden ondervraagd door de commissieleden werd verworpen. De Republikeinen in de Senaat verhogen nu de druk op Ford, om alsnog een akkoord te bereiken rond de hoorzitting.

Trump twittert

Ook president Trump, die zich sinds Ford de openbaarheid zocht, afzijdig had gehouden, mengde zich vandaag in de zaak rond zijn beoogde opperrechter. Via Twitter sprak hij eerst zijn steun en vertrouwen uit in Kavanaugh. ,,Rechter Brett Kavanaugh is een goede man, met een vlekkeloze reputatie, die nu onder vuur ligt van radicale linkse politici die geen antwoorden willen, maar alleen willen vernietigen en vertragen. Feiten doen er niet toe. Ik heb daar elke dag mee te maken in Washington", twitterde hij.