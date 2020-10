Senaatscommissie VS maakt weg vrij voor stemming over opperrechter

Amerikaan­se Senaat stemt maandag over Barrett als lid Hoogge­rechts­hof

21 oktober De Amerikaanse Senaat stemt volgende week maandag over de benoeming van Amy Coney Barrett als negende lid van het Hooggerechtshof. De verwachting was eerder dat de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, de nominatie aanstaande vrijdag zou voorleggen aan de honderd senatoren.