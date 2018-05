Senaatscommissie wil Gina Haspel als nieuwe CIA-baas

De Inlichtingencommissie stemde achter gesloten deuren met tien tegen vijf voor de nominatie van Haspel. Dat kwam niet als een verrassing, nadat twee van de zeven Democratische leden, vicevoorzitter Mark Warner en Joe Manchin, hadden gezegd zich bij de acht Republikeinen van de commissie aan te sluiten in hun steun voor Haspel. Trump nomineerde de 33-jarige Haspel, toen onderdirecteur, in maart om Mike Pompeo als directeur op te volgen. Haspel werd waarnemend directeur van het bureau toen Pompeo Trumps tweede minister van Buitenlandse Zaken werd.

Omstreden

De nominatie van Haspel oogstte aanvankelijk kritiek vanwege haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Zij hield in 2002 toezicht op een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is 'gewaterboard'.



Haspel verklaarde eerder dat ze nooit meer terug wil naar zulke harde ondervragingsmethoden. ,,Ik sta achter de hogere morele standaard waaraan dit land zich wil houden.''



Haspel volgt Mike Pompeo op, die minister van Buitenlandse Zaken is geworden. Die volgde op zijn beurt Rex Tillerson op, die in maart via Twitter werd ontslagen vanwege onenigheid met Donald Trump.