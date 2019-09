Seriebevrediger krijgt half jaar cel: ‘Ik kon het gewoon niet laten’

Een 44-jarige man uit de Australische stad Brisbane heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar gekregen omdat hij zich tussen januari 2015 en begin dit jaar maar liefst 33 keer in het openbaar bevredigde. Volgens de rechter die beveiligingsbeamte Benjamin Moran veroordeelde zijn alle onzedelijke feiten honderd procent bewezen. ,,Deze man is een obsessieve exhibitionist.”

Moran werd op 16 januari op heterdaad betrapt na een tip van een geschrokken vrouw die hem had zien staan. Hij bekende de onfatsoenlijke daad en kruiste in overleg met de politie op een plattegrond van Brisbane aan waar hij de afgelopen vier jaar bezig was geweest. Nadat de politie die kaart met het publiek had gedeeld, regende het aanklachten. In 33 gevallen kon naar aanleiding van getuigenverklaringen worden vastgesteld dat de hitsige bodyguard er daadwerkelijk naakt of ‘een beetje bloot’ had gestaan.

Na zijn aanhouding en de bekentenissen werd de Australiër onderworpen aan een uitgebreid psychologisch onderzoek. Daaruit is gebleken dat hij niet uit was op fysiek contact met toekijkende vrouwen. ,,Hij raakte alleen opgewonden van het vooruitzicht dat vrouwen hebben zagen masturberen”, staat in de aanklacht. Ook wordt gemeld dat de man kan worden gezien als ‘seriële bevrediger’. ,,Want hij, een op sensatie beluste vent, kon het kennelijk niet laten.” Moran zelf heeft dat laatste vol schaamte toegegeven. ,,Dat klopt inderdaad.”

Volgens de rechter, zo meldt de Australische editie van The Daily Telegraph, poseerde Moran in struiken in de buurt van voet- en fietspaden of langs de openbare weg. Verder raakte hij opgewonden als hij, ontkleed zittend in zijn busje, naar vrouwen keek bij bushaltes of op straat.

‘Verzachtende omstandigheid’ is dat de man, aldus de rechter, altijd veel moeite deed om niet te worden herkend op twee van zijn favoriete plekken. Rechter Belinda Merrin: ,,Je stond vrijwel altijd achter een boom of constructie, dus niet vol in het zicht. Je wachtte ‘rustig’ af en als een volwassen vrouw naderde, kwam je even tevoorschijn en begon je.” De man droeg volgens Merrin altijd een hoed en bril als hij zijn daden pleegde. Verder plakte hij de bedrijfsnaam op zijn busje af om niet als medewerker te kunnen worden herkend. ,,En u monteerde verklikspiegeljes op bomen waarin u slachtoffers aan kon zien komen.”