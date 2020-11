Seriemoordenaar (74) die corona had overleden na weigeren behandeling

Kwetsbare vrouw (20) verkracht in Antwerpse broodjes­zaak: 'Ze durfde niet anders dan hem te volgen’

12 november Een 20-jarige vrouw met een verstandelijke beperking is in augustus vorig jaar verkracht in een broodjeszaak bij het centraal station in Antwerpen. De Belgische politie verspreidt sinds deze week beelden van de dader, die nog altijd niet is aangehouden. ,,De vrouw durfde niet anders dan de man te volgen.”