Servië en Montenegro mogelijk al in 2025 EU-lidstaat

Dat zeggen buitenlandchef Federica Mogherini en haar collega van Uitbreiding Johannes Hahn in een stuk waarover ze nog vanmiddag in debat gaan met het Europese Parlement. In principe hebben alle landen in Europa recht op toetreding tot de EU (Turkije omdat het voor een heel klein stukje ook op Europees grondgebied ligt), maar aan die feitelijke toetreding zijn strenge eisen verbonden. Later kwam er daar nog één bij: de ‘absorptie-‘ of opnamecapaciteit van de Unie zelf. Toch vindt Brussel nu het moment gekomen om een welkomstsignaal af te geven. Dat moet vooral het clubje landen dat vroeger deel uitmaakte van wat inmiddels ex-Joegoslavië is een duwtje in de rug geven. Zij moeten hun onderlinge geschillen begraven en zorgen dat ze aan de minimumeisen voldoen op het vlak van rechtsstaat, democratie en mensenrechten.

Eigenbelang

Dat is ook een Europees eigenbelang, zo schetste Commissievoorzitter Juncker vorig najaar al in zijn jaarlijkse ‘troonrede’ (State of the Union’): ,,Als we meer stabiliteit willen in onze omgeving, dan moeten we een geloofwaardig toetredingsperspectief bieden aan de West Balkan. Het is duidelijk dat er deze Commissie- en Parlementsperiode (beide lopen af in 2019) geen verdere uitbreiding is. Niemand is klaar. Maar daarna zal de Unie meer dan 27 leden gaan tellen.”