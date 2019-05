Servië voert onherroepelijke levenslange celstraf in voor ergste verkrachters en moordenaars

Ludieke oplossing voor leerlingen­te­kort in Frans dorp: gratis Viagra voor jonge stellen

20:57 Met het uitdelen van Viagrapillen aan alle jonge stelletjes in zijn gemeente hoopt de burgemeester van een dorp in Midden-Frankrijk de sluiting van twee schooltjes te voorkomen. De actie was ludiek bedoeld, maar het resultaat overtreft de stoutste verwachtingen. Alle Franse media pikten het verhaal op waardoor de schijnwerpers nu volop op het nijpende probleem zijn gericht.