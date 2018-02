Servië wil meer kinderen

De bevolking van het land loopt terug. En dat moet stoppen, zegt minister van demografie Slavica Djukic Dejanovic. De gemiddelde Servische vrouw krijgt 1,46 kind. Dat is te weinig om de bevolking op peil te houden. In 2002 telde het land nog bijna 7,5 miljoen inwoners, nu zijn dat er minder dan 7,2 miljoen. Naast het lage aantal kinderen per vrouw worstelt het land ook met een grote emigratie.

De veroudering van de bevolking gaat in een rap tempo, stelt ook het Servische instituut voor de statistiek. In 2017 stonden 100.834 sterfgevallen tegenover 64.734 geboorten, een negatief saldo van ruim 36.000.

Om die tendens een halt toe te roepen, worden 'zeer binnenkort' overal in het land affiches opgehangen met leuzen als 'wacht niet met kinderen krijgen' of 'Liefde en baby's is alles wat we nodig hebben', maar ook 'Wonderen gebeuren niet zomaar, ze worden geboren'.

Niet iedereen in Servië is even blij met het initiatief. Minister van infrastructuur Zorana Mihajlovic, zeer invloedrijk in het land, vreest dat de oproep alleen maar contraproductief werkt. ,,Het lijkt wel alsof van alle vrouwen nu geëist wordt dat ze kinderen krijgen.'' Zij is bovendien in een felle polemiek verwikkeld met de nog altijd machtige orthodoxe kerk in het land die het recht op abortus betwist.