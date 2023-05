Serviërs massaal de straat op tegen geweld op televisie: ‘Niet normaal’

Mannen die eerst ruzie maken en vervolgens met elkaar op de vuist gaan. Een veroordeelde crimineel die rondloopt met een pistool. Een jongeman die ruzie maakt met een vrouw, haar daarna bruut vastpakt en het zwembad in gooit. Geweld in een Big Brother-achtige setting, gebracht als vermaak: Serviërs kunnen het de hele dag door zien, op de nationale televisie.

Psycholoog Ana Mirkovic bekijkt op verzoek een compilatie van ‘Zadruga’ (Het Collectief), het populairste realityprogramma van Servië, uitgezonden door tv-zender Pink. Ze klikt op haar laptop op de link, en de scheldwoorden en vloeken vliegen haar direct om de oren. Mirkovic trekt een gezicht van walging als ze als de deelnemers elkaar in de haren ziet vliegen. ,,Ik vind het heel moeilijk om hiernaar te kijken”, zegt ze. ,,Ook al weet ik dat dit een opname is. Kun je nagaan hoe het voelt om dit live op televisie te zien.”

Dat laatste is niet moeilijk: in Servië wordt dit gewoon overdag uitgezonden. En net als veel anderen legt Mirkovic een verband met gescheld en geweld in de Servische samenleving. ,,In deze shows wordt geweld niet bestraft, het wordt aangewakkerd, mensen worden er zelfs voor beloond: het maakt ze populairder.”

Zoiets heeft een grote invloed op de vorming van normen en waarden in een maatschappij zegt ze, terwijl ze de laptop opzijschuift. ,,Ouders grijpen niet in. Sterker nog, ze roepen hun kinderen erbij als er gevochten wordt op tv. En zo krijgen kinderen het idee dat het normaal is. Verder zien ze de filmpjes eindeloos voorbijkomen op TikTok en Instagram, waarbij er nog minder controle is. En die ideeën nemen ze dan mee naar school en naar vriendjes.”

Volledig scherm © REUTERS

Dodelijke schietpartijen van tieners

De zorgen over deze ontwikkeling komen niet zomaar uit de lucht vallen. Begin deze maand schoten twee jonge Serviërs, van wie een jongen van 13 jaar, bij twee verschillende schietpartijen in totaal achttien mensen dood. De precieze motieven zijn niet bekend, maar Serviërs als Mirkovic leggen en verband met de normalisering en verheerlijking van geweld.

Die houdt niet op bij realityprogramma's. Op muren van gebouwen in Belgrado staan tientallen afbeeldingen en leuzen die dienen als steun aan ex-generaal Ratko Mladic, een oorlogsmisdadiger veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in de genocide in Srebrenica in 1995. En dan zijn er de populaire tabloids, die net als tv-zender Pink nauwe banden hebben met de Servische regering. Die blinken uit in opruiende berichtgeving en taalgebruik, waarbij vooral tegenstanders van president Aleksandar Vucic het moeten ontgelden.

,,Net als realityprogramma's dienen ze als bliksemafleider in het geval zich iets voordoet dat niet goed is voor zijn populariteit”, analyseert Mirkovic. ,,Neem bijvoorbeeld de slepende onderhandelingen over de status van Kosovo, dat is een belangrijk thema voor Servië. Als daarin iets gebeurt dat de regering niet uitkomt, schrijven die tabloids dat er van een bekende Serviër een pornofilm is opgedoken. Of ze publiceren een interview met een serieverkrachter die net is vrijgelaten. Makkelijke sensationele berichten, zodat mensen niet worden geconfronteerd met waar het echt om gaat.”

Ook de president kleineert

En ook president Vucic zelf, een autoritaire leider die sinds negen jaar aan de macht is, is niet vies van vuig taalgebruik. Regelmatig kleineert hij openlijk tegenstanders en kritische journalisten. Voor psycholoog Mirkovic en tienduizenden andere Serviërs reden genoeg om de straat op te gaan en onder meer een verbod te eisen op reality en tabloids.

Zaterdagavond was het vierde massaprotest sinds de schietpartijen, en ondanks de voortdurende regen waren er in Belgrado tienduizenden mensen op de been. Ze vormden een ring rond het gebouw van de staatsomroep in het centrum, om een andere eis kracht bij te zetten: een onafhankelijke publieke omroep in plaats van een spreekbuis van de overheid. Ook riep een deel van de demonstranten Vucic op af te treden.

En zo richten de protesten zich inmiddels op meer dan alleen maar de media en zijn greep daarop. Een eerste succesje hebben de demonstranten inmiddels binnen: het lopende seizoen van Zadruga is ingekort. President Vucic roept op tot overleg, maar daar willen zijn tegenstanders vooralsnog niet op ingaan.

Waarschuwing: de beelden kunnen schokkend zijn.