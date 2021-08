Seweta over lhbti’ers in Afghanistan: ‘Straks verliezen ze echt alles’

SCHOKKENDE INHOUD Amnesty: Ethiopi­sche troepen en milities verkrach­ten en ontvoeren vrouwen

11 augustus In de Ethiopische regio Tigray zijn vrouwen en meisjes slachtoffer geworden van verkrachting en ander seksueel geweld door leden van troepen die banden hadden met de Ethiopische regering. Dit staat in een nieuw Amnesty-rapport over het aanhoudende conflict.