Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem is zijn Belgische nationaliteit kwijt

Rechter VS verlaagt schadever­goe­ding in Roun­dup-pro­ces wegens zwakke bewijslast

4:18 Een rechter in San Francisco heeft de schadevergoeding aan een man die kanker had gekregen van onkruidverdelger Roundup maandag fors verlaagd. In plaats van de ruim 289 miljoen dollar die hij in eerste instantie toegewezen had gekregen, krijgt hij nu nog slechts 78,5 miljoen dollar. Het slachtoffer, voormalig schoolconciërge Dewayne ‘Lee’ Johnson, is terminaal.