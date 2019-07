Siamese tweeling na operatie van 50 uur met succes gescheiden

Volgens het ziekenhuis, dat de geslaagde operatie gisteren bekendmaakte op Facebook , zijn de meisjes na een herstelperiode van een paar maanden recent uit het GOSH ontslagen en mogen ze bij hun moeder, opa en oma in Londen verder revalideren onder het toeziend oog van fysiotherapeuten. De Pakistaanse vader van de twee overleed toen de moeder zwanger was van de tweeling

De ingewikkelde ingreep werd uitvoerig voorbereid. Nadat Safa en Marwa vorig jaar herfst in de Britse hoofdstad arriveerden zijn allereerst gedetailleerde scans van hun hoofden gemaakt. Die werden verwerkt tot 3D-computermodellen waarmee artsen exact konden bestuderen waar aderen, zenuwbanen, spieren en andere organen in de aan elkaar gegroeide hoofden lagen. Ook werden replica's van de hoofden van de tweeling gemaakt waarop specialisten verschillende fases van de ingreep konden oefenen.

De uiteindelijke operaties duurden samen 50 uur en werden door vier teams van minstens 25 specialisten gedaan. De uiterst kostbare ingrepen werd betaald door een anonieme sponsor en waren niet zonder risico. Vooral omdat de meisjes veel belangrijke aderen deelden. Als daarmee tijdens de operatie iets fout was gegaan, had een van de twee dood kunnen bloeden. Dat gebeurde overigens eind vorig jaar bijna, waardoor Marwa bijna bezweek. Om dat te voorkomen kreeg zij een belangrijke ader, maar dat had weer een nadelig effect op Safa die 12 uur later wegens een tekort aan bloed een hersenbloeding kreeg.