Simpel Facebookbericht zet Marokkaanse economie op z'n kop

Het leven in Marokko is te duur, vinden veel Marokkanen. In plaats van de straat op te gaan om te demonstreren, hebben actievoerders een ander middel gevonden om hun afkeer te tonen. Ze boycotten de producten van drie merken. De schappen in de winkels blijven vol.

Het gaat om melkproducten van het Franse Danone, het water van Sidi Ali en de benzine van Afriquia. Sinds een anonieme oproep, gedaan rond 20 april via sociale media, laten steeds meer consumenten de producten van die bedrijven links liggen. Want: het leven is te duur en het wordt ook alleen maar duurder, vinden de actievoerders. Ze protesteren tegen de golf van privatiseringen in het land, en de volgens hun daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Zo worden de prijzen van benzine, suiker en olie niet langer door de overheid gecontroleerd.

Er is sprake van een sneeuwbaleffect, nu ook bekende artiesten hebben gemeld zich bij de actievoerders aan te sluiten. Dat geldt onder meer voor Dounia Batma, Najat Aatabou en Ihab Amir. Die laatste meldt op Twitter: 'Ik steun het volk want ik ben een van hen en ik ken het dagelijkse gevecht'. En Aatabou: 'Genoeg is genoeg'.

Het begon heel voorzichtig, met twee Facebookpagina's met foto's van de logo's van de drie merken. Een groot kruis erdoor en het bijschrift: 'Wij boycotten!' Razendsnel werden de pagina's gedeeld door Marokkaanse internetters. En aan de oproep werd gevolg gegeven.

De drie merken lijken niet per ongeluk gekozen. Zo is benzinemerk Afriquia eigendom van de Marokkaanse minister van landbouw, Aziz Akhannouch. De topvrouw van het bedrijf dat de flessen bronwater van Sidi Ali op de markt brengt is Meryem Bensalah, de voorzitter van de belangrijkste werkgeversvereniging. Daarnaast is 'Centrale Danone' een volle dochter van het Franse Danone. Maar voor alles is het bedrijf quasi-monopolist op het gebied van melk- en melkproducten. Volgens de Marokkaanse internetters - die zoveel mogelijk anoniem willen blijven - is de actie mede gericht op de incestueuze band tussen het bedrijfsleven en de politiek.

Grote gevolgen

Hoewel harde cijfers ontbreken is wel duidelijk dat er, in de ruim drie weken dat de boycot duurt, grote gevolgen zijn. Via Twitter en andere kanalen worden foto's gedeeld van lege tankstations, en daarentegen bomvolle koelvakken met producten van Danone en Sidi Ali. En diverse anonieme actievoerders, die vinden dat deze manier van onvrede uiten beter is en harder aankomt dat massale demonstraties, hebben al aangekondigd dat andere bedrijven op de nominatie staan om ook te worden geboycot.