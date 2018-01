Sinds 1993 voortvluchtige maffioso opgepakt in Alicante

De Italiaanse justitie kreeg hem via een Amerikaans onderzoek naar drugsgelden en witwasserij in 1992 in het vizier. Hij werd in Rome gearresteerd, maar ontsnapte al in oktober 1993 uit een soort kliniek. Hij zou vervolgens zijn criminele activiteiten hebben voortgezet en leiding hebben gegeven aan de maffiabende die La Magliana wordt genoemd.