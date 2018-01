Singaporese spinnensmokkelaar loopt tegen de lamp bij grenscontrole

Tijdens de controle van 's mans auto werden de tarantula's, verpakt in plastic bakjes, in zijn bagage aangetroffen. Toen de autoriteiten later de woning van de man inspecteerden, bleek hij daar nog eens 92 vogelspinnen te houden, meldt dagblad The Straits Times . Alle dieren zijn in beslag genomen. Tarantula's mogen in de stadstaat niet als huisdier worden gehouden. Wie een vogelspin voor andere doeleinden op de kop wil tikken, heeft een zogenaamde CITES-vergunning nodig.

28 centimeter

Waarom de 33-jarige man zo'n enorme spinnenverzameling had, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. De in beslag genomen exemplaren, waarvan sommige een maximale doorsnede van 28 centimeter kunnen halen, zijn ondergebracht in een lokaal wildpark.



Singapore hanteert strenge regels als het aankomt op het vervoeren en houden van exotische dieren, omdat ze een bedreiging kunnen vormen voor inheemse diersoorten. Ook bestaat de angst dat ze in de stedelijke omgeving ziektes over kunnen brengen of bij ontsnapping voor inwoners gevaarlijk kunnen zijn.