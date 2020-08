Sjarzjoek over ‘zijn’ Belarus: ‘Voor mijn ogen reed een politiewagen op demonstranten in’

In 1986 vond een groot ongeval plaats in Tsjernobyl, een kerncentrale explodeerde, net over de grens met Oekraïne. Belarus bevond zich in het epicentrum van de gebeurtenissen. Ongeveer 70 procent van de radionucliden viel op ons grondgebied. In de eerste fase hebben de autoriteiten van de Sovjet-Unie, ook de Belarussische, de omvang van deze tragedie verborgen gehouden en de bevolking niet geïnformeerd over het ernstige gevaar.