Slachtoffer aanval Londen was ‘kampioen van de underdogs’

Jack Merritt, afkomstig uit Cambridge, studeerde in 2016 af in rechten aan de Universiteit van Manchester, meldt de BBC. Daarna studeerde hij verder aan de Universiteit van Cambridge. Daar was hij coördinator van het resocialisatieprogramma Learning Together (Samen Leren) van het criminologie-instituut van de universiteit.

Vrijdag werd er een cursus gegeven in Fishmongers’ Hall, vlakbij Londen Bridge. Merritt was daar aanwezig, evenals de dader van de aanslag, de 28-jarige Usman Khan. Hij werd door politie-agenten doodgeschoten.

Volledig scherm Dader Usman Khan op een politiefoto. © AP Khan werd in 2012 veroordeeld tot 16 jaar cel voor een terroristisch misdrijf en zat tot zijn vrijlating onder voorwaarden in december 2018 vast. Tijdens zijn gevangenschap had Khan deelgenomen aan het programma. Hij was een van de tientallen veroordeelden en studenten die bij het evenement aanwezig waren.

,,Jack was een mooie geest die altijd de kant van de underdog koos. Hij gaf altijd hoog op van de mensen met wie hij werkte en hield van zijn baan’’, schreef David Merritt op twitter over zijn zoon. ,,Cambridge heeft een trotse zoon verloren en een kampioen voor de underdogs waar dan ook, in het bijzonder diegenen die te maken kregen met tegenslag in het leven en eindigden in het gevangenissysteem.’’

,,Mijn zoon Jack zou niet willen dat zijn dood gebruikt wordt als reden voor nog draconischer straffen of voor het onnodig vastzetten van mensen’’, schreef hij verder. Daarmee reageerde hij impliciet op de woorden van de Britse premier Boris Johnson, die vrijdag zei dat het systeem van automatische vrijlating van gevangenen verandert moet worden. ,,Het is een vergissing zware en gewelddadige criminelen vervroegd vrij te laten uit de gevangenis. Het is belangrijk dat we van die gewoonte afstappen en dat we de gepaste straffen opleggen aan gevaarlijke criminelen, vooral aan terroristen’’, zei Johnson gisteren.

Toestand gewonden

Jack Merritt was een van de twee slachtoffers die vrijdag omkwamen bij de mesaanval op London Bridge. De identiteit van het andere dodelijke slachtoffer, een vrouw, is niet bekend. Ook raakten nog drie mensen gewond. De toestand van een van hen was kritiek, maar heeft zich zaterdag verbeterd. ,,Twee gewonden zijn nu stabiel, de derde heeft minder serieuze verwondingen’’, liet Simon Stevens, hoofd van de Britse gezondheidszorg NHS England, zaterdag weten.