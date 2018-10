Slachtoffer medische blunder krijgt schadevergoeding van 22 miljoen

Artsen van Cardiff and Vale University Health Board hadden het meisje - toen ze amper vijf maanden oud was - te weinig zuurstof toegediend tijdens een operatie aan haar slokdarm. Door de medische blunder liep het meisje blijvende hersenschade op.



De moeder van de imiddels 18-jarige vrouw diende onmiddellijk na de feiten een klacht in tegen de artsen van het ziekenhuis. ,,Mijn dochter is weggerukt van me. Mijn gezonde baby was een ernstig gehandicapt kind geworden", reageerde de moeder van het meisje. ,,Toch zou ik haar nooit willen veranderen. Ik hou zielsveel van haar."