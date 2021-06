Slachtoffer van ‘wrede’ sekteleider Wilri: ‘Ik ontsnapte maar kwam terug uit angst voor een huurmoordenaar’

Reconstructie Steigerdra­ma in Antwerpen: ‘Eerst een knal, dan gerommel. En toen zakte alles in’

19 juni ,,Is everybody okay?” In een filmpje vraagt een mannenstem in het Engels of iedereen ongedeerd is. De school en aanleunende bouwsteiger in het Belgische Antwerpen zijn nog maar net ingestort. Het beeld is wazig door alle stof dat ronddwarrelt. Een drama in de maak: onder het puin liggen vijf mensen die het incident uiteindelijk niet zullen overleven. Een reconstructie.