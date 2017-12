Slachtoffer zuuraanval: Ik schrik van het minste, maar verstop me niet

Vermeende IS-strijder wil zijn naam zuiveren

12 december De Syriër die door activisten uit het Syrische Raqqa is aangewezen als IS-strijder, ontkent dat hij ooit lid is geweest van de terreurbeweging. ,,Ik wil mezelf verdedigen, mijn naam zuiveren'', zei de 31-jarige Aziz tegen Nieuwsuur, in reactie op de ophef die ontstond nadat hij een bijeenkomst in Amsterdam had bijgewoond.