Slachtoffers bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen, verdachte aangehouden

De schietpartij vond plaats in een winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. De politie is massaal ter plaatse. ,,Er is geschoten op mensen en er zijn meerdere mensen geraakt”, aldus een politiewoordvoerder.

De Deense politie meldt op Twitter dat een persoon is aangehouden in verband met de schietpartij. ,,We zijn momenteel niet in de mogelijkheid om meer te vertellen over de identiteit van die persoon”, klinkt het. De politie doet een nadrukkelijke oproep aan getuigen. ,,Als je iets hebt gezien, gehoord of gefilmd, neem dan contact met ons op.”