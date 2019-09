Slachtoffers scheepsbrand in Californië ‘vermoedelijk gestikt door rook’

Noorwegen in de ban van mysterieu­ze, dodelijke hondenziek­te

6 september Noorwegen is in de ban van een vooralsnog mysterieuze hondenziekte waaraan verspreid door het Scandinavische land al tientallen viervoeters zouden zijn overleden. Alle slachtoffers hadden, voordat ze ziek werden en stierven, dezelfde symptomen: veel braken en bloederige diarree. Dierenartsen luiden de noodklok omdat lijkschouwingen weliswaar duiden op een ernstige darmziekte maar de oorzaak daarvan nog onbekend is.